Przywódcy państw namawiali Bidena do startu w wyborach? AFP

W czasie Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium były wiceprezydent USA Joe Biden miał usłyszeć od wielu światowych przywódców zachętę do kandydowania w wyborach prezydenckich w USA w 2020 roku. W rozmowach z Bidenem politycy z różnych krajów mieli przekonywać go, że "świat go potrzebuje" - czytamy w Politico.