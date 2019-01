Donald Trump przekłada tradycyjne orędzie

Amerykański prezydent Donald Trump wygłosi tradycyjne orędzie na temat sytuacji państwa po zakończeniu trwającego shutdownu.

Częściowe zawieszenie działalności rządu federalnego trwa już 33 dni. Po jego zakończeniu prezydent wygłosi orędzie. O przesunięcie wystąpienia apelowała wcześniej przewodnicząca Izby Reprezentantów, Demokratka Nancy Pelosi.

O zmianie terminu orędzie Donald Trump poinformował na Twitterze. Podkreślił, że z niecierpliwością wyczekuje możliwości wygłoszenia orędzia. Nie bierze pod uwagę wystąpienia w innym miejscu niż Izba Reprezentantów, ponieważ nie ma równie ważnego miejsca pod względem "historii, tradycji i wagi".

Tzw. shutdown w USA trwa już 33 dni i jest najdłuższym w historii tego typu okresem odcięcia finansowania dla administracji federalnej. Spór z Kongresem, którego zarzewiem jest kwestia finansowania muru na granicy z Meksykiem, zakłócił życie w Stanach Zjednoczonych, od podróży lotniczych po pobór podatków i zawieszone wynagrodzenie dla 800 tys. pracowników rządowych.

Donald Trump zapowiadał, że "na razie" nie wprowadzi stanu wyjątkowego, który pozwoliłby obejście blokady Kongresu. Zamiast tego prezydent wezwał kongresmenów, aby wyasygnowali z budżetu 5,7 miliarda dolarów, których domaga się na zabezpieczenie granic. - Mam absolutne prawo to zrobić. Ale nie zrobię tego tak szybko. Ponieważ jest to coś, co powinien zrobić Kongres - mówił amerykański prezydent.