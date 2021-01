Niech kobiety i lekarze nie dają sobie wmówić, że jest inaczej - adwokat Dariusz Pluta o wyroku ws. aborcji

Z uzasadnienia wynika, że TK uznaje każdą aborcję za pozbawienie życia dziecka. Dopuszcza ją, ale wymaga, aby prowadziła do ochrony dobra co najmniej równorzędnego, i to dobra ciężarnej. Duże znaczenie dla wykładni stanu prawnego po publikacji wyroku TK ma fragment uzasadnienia, w którym TK porównuje usuwaną przesłankę aborcji (z art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży) z przesłanką przewidzianą w art. 4a ust. 1 pkt 1, która pozostaje. A ten przepis dopuszcza legalną aborcję, jeżeli „ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej", które obejmuje też jej zdrowie psychiczne.