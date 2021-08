Ryszard Czarnecki: Polska powinna dbać o sojuszników, nie brać przykładu z USA

Polityk PiS-u przedstawił także swój pogląd na przyjmowanie uchodźców do Polski.



- Zgoda na wjazd uchodźców i migrantów z Iraku, może Afganistanu, oznacza jeszcze szersze otwarcie bramy imigracyjnej do Polski, a to nie leży w naszym interesie. Musimy wyciągnąć doświadczenie z polityki imigracyjnej państw zachodnich - te państwa od lat popełniały błędy pod płaszczykiem pomocy humanitarnej. Powtórka takiej polityki w Polsce jest całkowicie nieakceptowalna - ocenił.



Czarnecki przekonywał również, że osoby na granicy z Białorusią nie są uchodźcami z Afganistanu.



- Nie jest możliwe tak szybko wydostać się z Kabulu, ponieważ nie ma już połączeń lotniczych poza lotami, które wożą dyplomatów i wojskowych. Jeśli dziś zaczniemy ich wpuszczać, to jutro na granicy pojawią się nie setki imigrantów, a tysiące - ostrzegał europoseł.