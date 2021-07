Czarnek: W latach 90. Radio Maryja było jedynym wolnym medium w Polsce

- Od 30 lat to samo. Radio Maryja zawsze było tym medium, które było wolnościowe i ci, którzy wolności nie lubią, wychowali się w atmosferze braku wolności – często są to potomkowie komunistycznych aparatczyków, nieznający pojęcia „wolność” – zawsze będą atakować Radio Maryja, zawsze będą atakować wolne media - mówił Przemysław Czarnek.

- Ataki to nic nowego, tylko coraz bardziej obrażają. Przekraczają wszystkie możliwe granice, zarówno ci z Lewicy i pan Donald Tusk, który kłamie. Również teraz przyjechał z Chorwacji, z wakacji, ale to dla nas nie powinna być nowość. My powinniśmy robić swoje. „Alleluja i do przodu!” - dodał szef resortu edukacji, przekonując, że „wszystkie środki publiczne, które dostaje Fundacja „Lux Veritatis”, dostają dzieła stworzone przy Radiu Maryja (choćby Park Pamięci Narodowej w Toruniu), są środkami absolutnie zgodnymi z prawem”.

W marcu portal oko.press przedstawił wyliczenie, z którego wynikało, że od początku rządów PiS podmioty związane z o. Rydzykiem dostały z państwowej kasy ponad 325 mln zł. W maju 2018 roku wpływy te wynosiły 81 mln zł, a w połowie 2019 roku - ponad 214 mln zł.

Najwięcej pieniędzy przekazano na Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II - blisko 185 mln zł. Fundacja Lux Veritatis dostała ponad 67 mln zł a spółka Geotermia Toruń - prawie 47 mln zł. Czwarta w tym zestawieniu jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, która na różne projekty otrzymała ponad 23 mln zł.

Czarnek zapowiedział, że jego resort będzie „promować wycieczki opłacane z Funduszu Państwowego” do toruńskiego Parku Pamięci Narodowej, którego pomysłodawcą był o. Tadeusz Rydzyk, ponieważ „Polacy, młodzież i dzieci muszą znać historię Polaków, a takie miejsca, jak Park Pamięci Narodowej świetnie to realizują”.