Waszczykowski: Z tym rządem Czech nie będzie porozumienia

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał tymczasowe postanowienie o wstrzymaniu wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów, z której czerpie paliwo sąsiednia elektrownia, jedna z największych w Polsce (7 proc. krajowej mocy). To reakcja na złożony w lutym pozew czeskiego rządu.

Premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że "polski rząd nie podejmie żadnych działań, które mogłyby godzić w bezpieczeństwo energetyczne Polski".

Czeski rząd zatwierdził w poniedziałek decyzję o przeprowadzeniu negocjacji ze stroną polską. Czesi zwrócą się do TSUE o nałożenie na Polskę kary w wysokości pięciu milionów euro dziennie za to, że nie zaprzestała wydobycia. Pozew ma zostać złożony w najbliższych dniach.

- Dobrze, że tylko 5 mln euro, a nie 5 mln bitcoinów... Trzeba to czytać w kontekście polityki, która dzieje się w Czechach, gdzie za kilka miesięcy we wrześniu są wybory. Obecna partia premiera Babisza znacząco przegrywa w sondażach i na pewno nie wygra wyborów. Także partia atakuje innych i pokazuje, że dba o czeskie interesy - skomentował w rozmowie z Polsat News europoseł PiS Witold Waszczykowski.



- Myślę, że tak będzie przez kilka miesięcy. Po drugie, podjęto poważne rozmowy. Oczywiście, to jest żądanie czeskie, które nie musi być spełnione, bo rokowania w tej sprawie będą przez najbliższe miesiące - dodał był szef MSZ.



- To jest taktyka negocjacyjna obu stron. Nasz premier powiedział, że się porozumiał. Premier Czech nie mógł się poddać i powiedzieć "na nic się nie zdecydowałem". Te rozmowy będą trwały jeszcze kilka miesięcy. Zapewne z tym rządem nie dojdziemy do porozumienia. Na pewno trzeba będzie poczekać na wybory do września i porozumieć się z nowym rządem - ocenił Waszczykowski.