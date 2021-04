Wróblewski: Jako rzecznikiem będę mówił językiem konstytucji

- Skieruje też takie pismo do wszystkich klubów i kół senackich - dodał. - Będę się starał zwrócić uwagę wszystkich senatorów, że w interesie Polski jest przełamanie pata związanego z wielomiesięcznymi problemami z osiągnięciem porozumienia (ws. wyboru rzecznika) - mówił Wróblewski.

- W najbliższych dniach skieruje pismo do marszałka (Senatu Tomasza) Grodzkiego z prośbą o spotkanie - zapowiedział Wróblewski.

- Będę przekonywał, że jestem w stanie być osobą niezależną - podkreślił Wróblewski przekonując, że w przy podejmowaniu najważniejszych decyzji w dotychczasowej karierze politycznej wykazywał się niezależnością.

- Gdy zostaną rzecznikiem będę mówił wyłącznie językiem konstytucji i ustaw - zapowiedział Wróblewski.

- Zamierzam opuścić polityczną agorę i nie angażować się w spory ideologiczne - dodał.



- Jeśli widzę dla siebie dodatkową rolę, jest to budowanie mostów - mówił też poseł PiS.

Mówiąc o swoich priorytetach Wróblewski stwierdził, że będą nimi - po pierwsze "prawa osób najsłabszych: chorych, niepełnosprawnych, (...) bezdomnych, kobiet dyskryminowanych płacowo, ale też samotnych ojców, którym utrudnia się kontakt z dziećmi".

- Druga duża grupa to sprawy polskiej wsi, prawa mieszkańców wsi. Trzeci obszar to najstarsze wolności: prawa rodziny, rodziców, wolność religijna. I ostatni obszar to klasyczne wolności liberalne: wolność słowa, własność, wolność prowadzenia działalności gospodarczej - wyliczał Wróblewski.