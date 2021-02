PiS odcina się od szefa IPN z Wrocławia. "Im szybciej dymisja, tym lepiej"

9 lutego został szefem wrocławskiego oddziału IPN. W przeszłości był działaczem ONR. Promował historię Brygady Świętokrzyskiej NSZ.

W 2018 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Historia Zgrupowania Oddziałów Leśnych VII Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem kpt. Henryka Flamego »Bartka«" na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Na publikowanych w internecie zdjęciach widać Greniucha wykonującego gest nazistowskiego pozdrowienia. Sam szef oddziału IPN się broni i przekonuje, że "nigdy nie był nazistą".

Wątpliwości w sprawie nominacji mają politycy PiS. – Uważam to co najmniej za decyzję kontrowersyjną. Tego typu przeszłość jest wybitnie niefortunna i nie są to gesty, które byłyby mi w jakikolwiek sposób, nawet nie powiem bliskie, które w ogóle bym uważał za takie, które mogą występować w przestrzeni publicznej - powiedział wicerzecznik partii Radosław Fogiel w rozmowie z TVN24.

"W IPN nie powinno być miejsca dla ludzi, którzy hajlowali. To oczywiste. Im szybciej ta sprawa zostanie zamknięta dymisją, tym lepiej dla Polski" - skomentował wicepremier Jacek Sasin.

"Brak mi słów. Nie ma miejsca dla hailujący idiotów w naszej przestrzeni publicznej. Liczę na szybką reakcje kierownictwa IPN" - napisał Maciej Wąsik, zastępca koordynatora ds. służb specjalnych.