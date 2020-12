Protesty Strajku Kobiet. Rzeczniczka PiS: Te panie mogłyby konkurować z chuliganami stadionowymi

- Chcę zwrócić uwagę, że to stanowisko zaczyna być coraz częściej wyrażane na salonach europejskich przez różnych polityków różnych państw członkowskich Unii Europejskiej - powiedziała rzeczniczka PiS.

- Polski rząd zabiega o to, żeby polscy obywatele, Polacy, byli traktowani na równi ze wszystkimi obywatelami Unii Europojskiej i o to toczy się ta gra - dodała.

- Totalna opozycja bardzo by chciała, pragnęła polexitu, ale zła wiadomość dla opozycji pragnącej polexitu jest taka, że polexitu nie będzie - odparła.

- Obawa o to, że dzisiaj dotyczy to Polski, ta próba zabrania Polsce suwerenności jest tylko być może początkiem i takim pierwotnym przykładem. Kolejne państwa zaczynają się obawiać i zadawać takie pytanie - dzisiaj Polska, a co jutro? Które państwo może być tym następnym? - mówiła.

Czerwińska stwierdziła, że Polska zabiega, żeby to Unia stosowała zasadę praworządności.