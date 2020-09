Waszczykowski: Strefy LGBT w Polsce? Walczyć jak z kłamstwem oświęcimskim

- Nie można oskarżać nas, że cokolwiek złamaliśmy, ponieważ nie ma żadnej definicji praworządności. Próbuje się tworzyć taką definicję. Ponieważ Komisja nie ma uprawnień do jej utworzenia, próbuje się wymusić, aby Parlament Europejski zaczął tworzyć definicję praworządności – bardzo szeroką, obejmującą nie tylko kwestie związane z ustrojem prawa w danym państwie członkowskim, ale obejmującą także kwestie światopoglądowe - komentował w TV Trwam Witold Waszczykowski. - To jest wychodzenie nie tylko poza rzeczywistą praworządność i funkcjonowanie państwa prawa, ale również tworzenie ideologicznych podstaw funkcjonowania państw Unii Europejskiej- dodał były szef MSZ.

Zdaniem obecnego europosła „Prawo i Sprawiedliwość prezentuje koncepcję zarządzania państwem opartą na wartościach konserwatywnych, tradycyjnych, które są niepopularne w znacznej części Europy, gdzie od lat doszły do władzy partie socjaldemokratyczne bądź nowi – liberalni konserwatyści, którzy nie hołdują tym wartościom”. - Dlatego mamy do czynienia z konfliktem ideologicznym oraz z próbą wyparcia, odsunięcia od władzy rządów jak Prawo i Sprawiedliwość w Polsce czy rządy premiera Orbana na Węgrzech, a poza tym jest to próba wypchnięcia z dyskursu politycznego partii jak Prawo i Sprawiedliwość. Chwyta się różnych sposobów, łącznie z kłamstwami, aby stygmatyzować, obrzydzić i wprowadzić fałszywe opinie - ocenił.

- To jest szaleństwo ideologiczne, dlatego że imają się fałszywych informacji, które są powtarzane nie tylko przez ideologów, którzy stoją na czele tej wojny, ale dochodzi do tego, że urzędnicy Unii Europejskiej – np. Ursula von der Leyen – zaczynają importować tego typu oceny - mówił Waszczykowski. - Również kandydat na amerykańskiego prezydenta, Joe Biden, pozwolił sobie na krytykę rzekomych tzw. stref wolnych od LGBT w Polsce. Jest to bardzo niebezpieczna sytuacja. Powinniśmy zdecydowanie reagować i walczyć – jak z kłamstwem oświęcimskim – ponieważ zagraża to funkcjonowaniu rządu polskiego - powiedział eksminister.

Według byłego szefa polskiej dyplomacji „Komisja Europejska uzurpuje sobie prawo wychodzenia poza prerogatywy, które dają jej traktaty europejskie bądź wszelkie prawno-wiążące dokumenty Unii Europejskiej, które składają się na całą legislację UE”. - Drogą pośrednią, przez narzucanie rezolucji Parlamentu Europejskiego, chce się narzucić pewne rozwiązania, które potem będą wymuszane pozatraktatowo na innych państwach. Kwestia LGBT jest tylko jednym przykładem, ale bardzo niebezpieczne są również kwestie dotyczące rozwiązań klimatycznych, energetycznych, gdzie Komisja uzurpuje sobie prawo wychodzenia poza dotychczasowe ustalenia - dodał Waszczykowski.