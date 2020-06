Kaczyński: W kompromisie aborcyjnym popełniono błąd

- Kwestia eugeniczna została niewłaściwie ukształtowana i to trzeba naprawić - powiedział odnosząc się do przepisów dotyczących aborcji prezes PiS Jarosław Kaczyński zastrzegając, że to jego osobisty pogląd. Stwierdził też, że kwestia dostępu do broni to dla niego "marginalna sprawa". Ocenił także, że w Polsce wolność mediów jest "większa niż być może gdziekolwiek indziej na świecie".

Były premier był gościem Zjazdu Klubów "Gazety Polskiej". Został zapytany m.in. o kwestię przepisów aborcyjnych. - Jeżeli chodzi o te sprawy to ja, mimo że jestem szefem partii, mogę mówić tylko we własnym imieniu, bo w tych sprawach nie ma w naszej partii dyscypliny. Jeżeli jakieś sprawy staną - a być może, że staną - w parlamencie, to decyzja każdego z posłów i senatorów będzie decyzją indywidualną - oświadczył Jarosław Kaczyński. Poniżej dalsza część artykułu

"To jest sprawa sumienia" - Nigdy nie ukrywałem, że uważam, że w tym, co się określa jako kompromis aborcyjny popełniono pewien błąd, mianowicie kwestia eugeniczna została niewłaściwie ukształtowana i to trzeba naprawić - dodał prezes Prawa i Sprawiedliwości. - Ale powtarzam, to jest mój osobisty pogląd - zastrzegł. Zaznaczając, że to tylko jego nadzieja Kaczyński oświadczył, iż ciągle liczy, że sprawę może "jakoś rozwiąże" Trybunał Konstytucyjny. Zapowiedział, że wówczas zagłosuje "za tego rodzaju rozwiązaniami". - Natomiast jak będą głosowały moje koleżanki, moi koledzy - tego po prostu nie wiem. To jest sprawa sumienia, to jest sprawa, której nie można rozstrzygać w ramach dyscypliny partyjnej - podkreślił.

Kaczyński o "części społeczeństwa, która powinna być z daleka trzymana od broni" Prezes PiS został też zapytany o kwestię ewentualnych zmian w prawie dotyczącym dostępu obywateli do broni palnej. - Nie ukrywam, że dla mnie to jest marginalna sprawa - powiedział. - Obawiam się, że w Polsce w broń zaopatrzyłyby się przede wszystkim te środowiska, które by bardzo, ale to bardzo zaszkodziły tej pozostałej części społeczeństwa, bo broń nie tylko trzeba mieć, trzeba jeszcze się umieć nią posługiwać i mieć taką naturę, żeby nie mieć oporów w posługiwaniu się tą bronią, która przecież może zabijać albo co najmniej ranić - dodał. Kaczyński ocenił, że takie cechy "raczej częściej występują wśród tej części społeczeństwa, która powinna być z daleka trzymana od broni niż tej, która z całą pewnością nikomu tą bronią nie zrobi krzywdy". Dodał, że ta druga część "jest oczywiście bardzo zdecydowaną większością". - No ale obawiam się, że później tych krzywd byłoby nieporównanie więcej niż korzyści - stwierdził.