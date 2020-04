Kaczyński: Brakuje nam opozycji o normalnym charakterze

Kaczyński jest zdania, że nawet podczas ośmioletnich rządów koalicji PO-PSL, jego brat konsekwentnie prowadził swoją politykę.

- W wymiarze międzynarodowym, odnoszącym się do bezpieczeństwa Polski, w wymiarze wewnętrznym – odnoszącym się do naszej tradycji, polityki historycznej, przywracania i umacniania pamięci Solidarności i jej ludzi, nie zapomniał o sprawach gospodarczych i społecznych, stworzył też bardzo interesujący krąg intelektualny - mówił Kaczyński. Jego zdaniem te właśnie czynniki otworzyły drogę do zwycięstwa w 2015 roku. - Mogę powiedzieć krótko - my wszyscy z Niego.

W opinii Kaczyńskiego momentem przełomowym, który "zmienił bieg historii", była decyzja Lecha Kaczyńskiego dotycząca budowy muzeum Powstania Warszawskiego - "sprawiła, że pedagogika wstydu zaczęła być coraz mniej skuteczna".

Muzeum Powstania Warszawskiego zdaniem Kaczyńskiego rozbudziło postawy patriotyczne i dumę z przeszłości Polski.