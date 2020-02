Sondaż: Czy Lichocka powinna zostać ukarana za gest wykonany w Sejmie?

Szanowni Państwo, gdybym chciała pokazać gest środkowego palca posłom PO, którzy po chamsku zachowywali się na sali plenarnej to bym to zrobiła. Przesuwałam dwukrotnie palcem pod okiem, energicznie bo byłam zdenerwowana. Nic więcej , a politycy PO sądzą po sobie. To ich styl.

- Sytuacja została zmanipulowana, zastosowano stopklatki po to, by stworzyć pozór, że zaprezentowała wulgarny gest - mówiła 14 lutego Lichocka, która jednak dodała, że "chociaż nie miała złych intencji, chciała przeprosić tych, którzy mogli poczuć się urażeni".

- Usunięcie posłanki z klubu częściej popierają osoby do 24 roku (46%) życia niż starsi. Na to rozwiązanie wskazała prawie co druga osoba zarabiająca nie więcej niż 1000 zł miesięcznie i co drugi mieszkaniec miast liczących od 100 tys. do 199 tys. osób - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak z SW Research.