Jarosław Kaczyński: Donald Tusk może koordynować rywali Dudy

W rozmowie z Polskim Radiem prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że Donald Tusk może koordynować rywalizację z Andrzejem Dudą przez kandydatów opozycji. - Bardzo wiele na to wskazuje. To dobrze, bo ma on ostatnio niewielkie szczęście w polityce, a źle, bo nie zapowiada to ładnej kampanii - ocenił.

- Małgorzata Kidawa-Błońska nie jest politykiem samodzielnym. Nigdy nie pełniła samodzielnych funkcji. Jej relacje z Donaldem Tuskiem były tak skonstruowane, że można mówić o mistrzu i uczniu, szefie i podwładnej. Oznacza to niesamodzielność daleko idącą - mówił prezes PiS.