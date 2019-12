Joachim Brudziński: Putin musiał słuchać Lecha Kaczyńskiego z krzywą gębą

Schetyna i całe to totalne POparane towarzystwo, nawet putinowsą prowokację wykorzysta do ataku na rząd i Prezydenta RP. Jak Putin relatywizowała historię w Gdańsku i spacerował z Tuskiem po molo to Grześ bil brawo i atakował (tak jak Tusk ) Prezydenta Lecha Kaczyńskiego? https://t.co/BnYm7xIE34