Morawiecki: Putin atakuje Polskę, bo poniósł kilka porażek

Oświadczenie opublikowane na stronie KPRM to reakcja na powtarzające się w ostatnich dniach wypowiedzi prezydenta Rosji Władimira Putina obarczającego Polskę współodpowiedzialnością za wybuch II wojny światowej.

Oświadczenie to jest wspólnym, uzgodnionym z prezydentem Andrzejem Dudą, stanowiskiem polskich władz w sprawie wypowiedzi Putina.

"Śmiertelne żniwo nazizmu, faszyzmu i komunizmu jest oczywistością dla ludzi naszego pokolenia. Oczywistością jest także to, kto za te zbrodnie odpowiada – i czyj sojusz rozpoczął II Wojnę Światową, najbardziej morderczy konflikt w dziejach ludzkości" - pisze premier.

Morawiecki zauważa, że z biegiem czasu coraz mniej jest świadków tych wydarzeń i coraz mniej wiedzą o nich kolejne pokolenia, a pamięć o nich jest szczególnie ważna dla Polski.

"Dzisiaj, gdy niektórzy dla swoich politycznych celów chcą podeptać pamięć o tych wydarzeniach, Polska musi stanąć w obronie prawdy. Nie w imię swojego interesu, lecz w imię tego, czym jest Europa" - napisał premier.

Szef rządu zauważa, że największymi ofiarami komunizmu byli sami Rosjanie, których 20-30 milionów zginęło z rąk reżimu.

"Śmierć i łagry czekały nawet na tych, których każde cywilizowane państwo otacza opieką – na powracających z wojny jeńców. ZSRR nie traktował ich jak bohaterów wojennych, ale jak zdrajców. To była „wdzięczność” Rosji sowieckiej dla jeńców-żołnierzy Armii Czerwonej: śmierć, łagry, obozy koncentracyjne" - pisze Morawiecki i podkreśla, że za wszystkie te zbrodnie odpowiadają komunistyczni przywódcy, ze Stalinem na czele.

Morawiecki zarzuca Putinowi, że wielokroć kłamał na temat Polski. " Zawsze robił to w pełni świadomie. Zwykle dzieje się to w sytuacji, gdy władza w Moskwie czuje międzynarodową presję związaną ze swoimi działaniami. I to presję nie na historycznej, a na jak najbardziej współczesnej scenie geopolitycznej" - uważa premier.

Morawiecki zauważa, że Rosja poniosła w ostatnim czasie kilka dotkliwych porażek - "niepowodzeniem zakończyła się próba całkowitego podporządkowania sobie Białorusi, Unia Europejska po raz kolejny przedłużyła sankcje nałożone za bezprawną aneksję Krymu, a rozmowy w tzw. „formacie normandzkim” nie tylko nie przyniosły zniesienia tych sankcji, lecz w tym samym czasie doszło do kolejnych obostrzeń – tym razem amerykańskich – które znacznie utrudniają realizację projektu Nord Stream 2. Jednocześnie rosyjscy sportowcy zostali właśnie zawieszeni na cztery lata za stosowanie dopingu".