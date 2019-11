Fogiel: To nie PiS decyduje kto zasiądzie w TK. To parlament

Mówiąc o kandydatach PiS na sędziów TK Fogiel podkreślił, że "to są kandydatury zgłoszone przez klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości". - Nie odpowiem, kto pierwszy rzucił te nazwiska. Nie było mnie na posiedzeniu klubu, na którym te decyzje zapadały. Najpierw była decyzja prezydium klubu, potem zaakceptowana przez całość - dodał.

Na pytanie, czy kandydatury te były konsultowane z prezydentem Andrzejem Dudą, który zaprzysięga sędziów TK, Fogiel odparł: "trudno powiedzieć". - Pan prezydent formalnie wchodzi na następnym etapie, po wyborze przez Sejm - przypomniał.

Na uwagę, że PiS zgłosił kandydaturę Piotrowicza tuż po tym, jak ten nie uzyskał mandatu posła w wyborach do Sejmu, Fogiel odparł, iż "fakt, że pan poseł Piotrowicz nie dostał się do Sejmu (...) nie zamyka nikomu drogi do pełnienia innych funkcji publicznych". Z kolei o Krystynie Pawłowicz poseł PiS mówił, że "trudno jej odmówić kompetencji prawniczych", choć zaznaczył przy tym, że "zdarzało się mu mieć z panią profesor odmienne opinie co do pewnych kwestii".

- Uważam, że to są kandydatury, które spełniają wszelkie kryteria bycia sędziami Trybunału Konstytucyjnego - podsumował Fogiel.