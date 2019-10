Kaczyński: W Senacie jest pole do współpracy. Zobaczymy

Zdaniem Kaczyńskiego PiS przesunął polską politykę "jakby na nowy poziom", po nigdy dotąd po 4 latach żadna partia nie miała możliwości samodzielnego rządzenia. Kaczyński podkreślił, że partia notuje "stały wzrost" liczby głosujących.

- Daliśmy sobie rade z taką grupą posłów w poprzedniej kadencji, damy sobie rade także w tej kadencji - powiedział Kaczyński.

W Senacie natomiast, gdzie większość zdobyła opozycja, Kaczyński widzi "pole do kompromisu i współpracy".

- Co prawda pokonaliśmy PO, ale jest kilku posłów niezależnych, nie mamy większości w Senacie, ale to dlatego, że stosujemy pewne reguły. nasi przeciwnicy wysuwają kandydatów, wobec których wysuwane są poważne zastrzeżenia. Chcemy by Senat stał się miejscem, gdzie wojna w polityce będzie ograniczona - stwierdził prezes partii rządzącej. - Jeśli się to nie uda, będziemy musieli stosować zgodne z prawem rozwiązania.

- Senat nie jest w stanie zablokować ustaw, ale może przedłużać prace nad nimi - zauważył Kaczyński.