Poseł PiS sugerował Budce, by nie rywalizował z Banasiem

Ostatecznie 30 sierpnia Sejm 243 głosami "za" wybrał Banasia na nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Banaś był wcześniej ministrem finansów w rządzie Mateusza Morawickiego.

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej ws. rekomendacji kandydatur na szefa NIK życiorys Banasia przedstawiła poseł Anna Milczanowska.

- Kandydat na prezesa Najwyższej Izby Kontroli i na każde wyższe stanowisko kontroli powinien odznaczać się przede wszystkim dwoma cechami. Umiłowaniem ojczyzny, czyli uczciwością i patriotyzmem. Jak mój życiorys wskazuje, ja najbardziej ukochałem Polskę. Był przecież okres, kiedy mogłem z Polski wyjechać, ale jednak była dla mnie najważniejsza i chcę jej służyć dalej. Z drugiej strony – kompetencja. Sądzę, że moje życiowe osiągnięcia dowodzą, że jestem kompetentny - mówił sam o sobie Banaś.

Kiedy przyszedł czas zadawania pytań kandydatom poseł PiS, Janusz Śniadek, pytał Budkę, czy "po wysłuchaniu życiorysu pana Mariana Banasia, który na pewno na nas wszystkich zrobił duże wrażenie i wykazał jego znakomite predyspozycje oraz doświadczenie zawodowe, nie przyszło mu do głowy, żeby zrezygnować z kandydowania?". - A jeśli nie – to dlaczego? Jakie to pańskie predyspozycje pan uważa za lepsze na tyle, żeby konkurować z panem Banasiem w ubieganiu się o to stanowisko? - dopytywał.

Pytanie to oburzyło Ryszarda Wilczyńskiego z klubu PO-KO. - Stawianie kwestii w ten sposób: „jak pan w ogóle śmie kandydować” – to jest, przepraszam, niegodne tej Komisji i sposobu procedowania w parlamencie. Tak nie można, panie pośle. Są ludzie różnych zasług i nie można ich w ten sposób wartościować. Życiorysów się nie rzuca na wagę, dodając do tego etykietki moralne - mówił.

W odpowiedzi Śniadek stwierdził, że "wystarczająco delikatnie i elegancko sformułował to pytanie".

- Moją intencją było dowiedzieć się, czy zrobiły na nim wrażenie ta znakomita biografia oraz kompetencje pana Mariana Banasia, zważywszy na jego karierę zawodową. To miałem na myśli i nic więcej - dodał.

W piątek Banaś udaje się na bezpłatny urlop w związku z niejasnościami dotyczącymi jego oświadczeń majątkowych.

To efekt reportażu dziennikarzy "Superwizjera", którzy ujawnilin fakty dotyczące kamienicy, która do niedawna należała do obecnego szefa NIK. Jak się okazało kamienica była przez Banasia wynajmowana poniżej ceny rynkowej, a w budynku działał hotel z pokojami "na godziny" prowadzony przez osoby związane z krakowskim półświatkiem. W reportażu przedstawiono m.in. jednego z prowadzących hotel, który w obecności dziennikarza dzwoni "do Banasia" i pyta go, jak ma zareagować na obecność dziennikarza.