Kaczyński: PiS stoi na straży normalności Twitter/Prawo i Sprawiedliwość

My jesteśmy tolerancyjni. To jest cecha naszego narodu i to jest cecha także naszej formacji. Tolerancja - tak, ale afirmacja wszystkiego, co komukolwiek do głowy przyjdzie - nie - mówił na konwencji PiS w Łodzi Jarosław Kaczyński.