Morawiecki: Potrzebna jest wielka mobilizacja Fotorzepa, Michał Kolanko

- Potrzebna jest nasza wielka mobilizacja. By przebić się przez ten mur niechęci mediów. By dotrzeć do Polaków, by opowiadać im o naszych programach - mówił w trakcie konwencji PiS premier Mateusz Morawiecki. W swoim wystąpieniu zaprezentował też szereg propozycji programowych.