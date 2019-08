Kilka milionów złotych za loty marszałka Kuchcińskiego

Z analizy dokumentów, które zawierają wykaz zamówień lotów oraz zestawienie kosztów za godzinę lotu poszczególnych samolotów i helikopterów należących do wojska wynika, że podróże marszałka Sejmu kosztowały kilka milionów złotych.

Od od marca 2018 r. do maja 2019 r. Marek Kuchciński wykorzystywał rządowy samolot Gulfstream G550, wojskowy samolot transportowy CASA, a także wojskowy śmigłowiec Sokół.

W tym czasie gabinet marszałka Sejmu zamówił 92 loty do Rzeszowa. Celem sześciu innych były inne lotniska na terenie Małopolski i Podkarpacia.

Z wojskowej CASY marszałek Sejmu korzystał 13 razy. Oznacza to koszt ok 216,7 tys. złotych bez kosztów osobowych.

Śmigłowiec Sokół trasę do Rzeszowa pokonywał 49 razy, co oznacza łączny koszt sięgający ponad 1,2 mln złotych.

Najdroższe były loty rządowym Gulfstreamem, z którego Kuchciński korzystał 36 razy. Oznacza to łącznie ponad 2 mln złotych.

Tworząc wyliczenia, trzeba uwzględnić również status HEAD, który był przyznawany za każdym razem. Oznacza to zapewnienie szczególnego bezpieczeństwa najważniejszym osobom w państwie.

– Samolot ma wówczas pierwszeństwo podczas startu, lądowania i kołowania. Kiedy taki lot ma miejsce z Warszawy w piątek po południu, to czasem nawet sześć pasażerskich samolotów musi stać, by przepuścić HEAD-a – mówi w rozmowie z Onetem gen. Tomasz Drewniak, były Inspektor Sił Powietrznych.

Dodatkowy koszt to puste przeloty. Jeżeli marszałek Sejmu nie wracał do Warszawy tego samego dnia, CASA wracała do bazy w Krakowie.

Jak ustaliła "Rzeczpospolita", dokumenty na temat ponad stu lotów Marka Kuchcińskiego, które dostali posłowie PO, obejmują tylko ostatnich 16 miesięcy. Reszta została zniszczona.