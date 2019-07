Czarnecki: Marszałek Sejmu wprowadza pozytywne standardy

Mowa była m.in. o przelotach marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego rządowym samolotem do Rzeszowa. W podróżach tych kilkakrotnie marszałkowi towarzyszyli członkowie jego rodziny.

Po krytyce, jaka spadła na Kuchcińskiego, prezes PiS zdecydował, że ma on zwrócić pieniądze za przelot rodziny.

Według Ryszarda Czarneckiego marszałek Kuchciński, decydując się na zwrot pieniędzy, wyznacza "nowe, pozytywne standardy polskiej polityki".

- Wcześniej tak się nie zdarzało, nawet jeżeli politycy byli pod pręgierzem, żeby to uczynić. Brawo dla pana marszałka Kuchcińskiego - powiedział Czarnecki. Dodał, że ze strony Kuchcińskiego jest to "dobry krok", a on cieszy się z niego "jako obywatel i jako Polak". - Cieszę się również jako człowiek tej samej formacji politycznej co pan marszałek - dodał europoseł.