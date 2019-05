Rafalska: Grafika Jandy czy słowa Bugaja to straszne wypowiedzi

Wypowiedzi niektórych komentatorów po wygranej Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do europarlamentu "niezwykle upokarzają i poniżają ludzi" - stwierdziła Elżbieta Rafalska. - To jest ocena sytuacji w całkowitym oderwaniu od rzeczywistości - dodała minister pracy, wybrana do PE.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego PiS otrzymało 45,38 proc. głosów, Koalicja Europejska - 38,47 proc., Wiosna - 6,06 proc., Konfederacja - 4,55 proc., Kukiz'15 - 3,69 proc., a Lewica Razem 1,24 proc.

- Jest charakterystyczne i warte przeanalizowania to, że PiS wygrywało w tych kręgach wyborczych, które nie płacą podatków - komentował były prezydent Bronisław Komorowski. Z kolei aktorka i reżyserka Krystyna Janda opublikowała na swoim koncie na Facebooku kontrowersyjną grafikę, przedstawiającą mężczyznę ubranego w garnitur, który trzyma banknot nad klęczącą przed nim kobietą. Mężczyzna zwraca się do kobiety słowami: „Daj głos”. Później aktorka usunęła rysunek ze swojego profilu.

W TVN24 natomiast prof. Ryszard Bugaj ocenił, że PiS "dość trwale zagospodarował większościowe środowiska plebejskie", zastrzegając, że używa tego określenia "w sensie opisowym", a nie "pejoratywnym".

Mimo to Rafalska skrytykowała także Bugaja. - To są straszne wypowiedzi. One niezwykle upokarzają i poniżają ludzi. To jest ocena sytuacji w całkowitym oderwaniu od rzeczywistości. To jest jakiś taki centryczny, warszawski punkt widzenia, w którym wydaje się, że wszyscy ludzie w Polsce żyją tak, jak żyje się w Warszawie, Krakowie czy Poznaniu - komentowała w Radiu Maryja Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

- Ja oczywiście używam pewnego uproszczenia, bo nie jest tak, że wszystkim jest jednakowo łatwo, natomiast opozycja zapłaciła w wyborach do Parlamentu Europejskiego właśnie za tego rodzaju praktyki, za te poniżanie, wyśmiewanie. Jeżeli to będzie kontynuowane, to ja nie wróżę im dobrych wyników jesienią - dodała polityk PiS, która w niedzielnych wyborach uzyskała mandat do Parlamentu Europejskiego z okręgu obejmującego województwa lubuskie i zachodniopomorskie.

Zdaniem Rafalskiej o przegranej Koalicji Europejskiej zdecydowało w dużej mierze "położenie akcentu na mocną kampanię światopoglądową, nieprawdopodobny atak na Kościół". - Mówię o tym wystąpieniu, chyba kluczowym, pana Jażdżewskiego przed wykładem pana Donalda Tuska. Te elementy, kiedy próbowano podłożyć ogień pod ideologiczną dyskusję, spowodowały zmobilizowanie tego elektoratu, który poczuł się uderzony, obrażony i poniżony tym nieprawdopodobnym atakiem - tłumaczyła minister.