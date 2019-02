Kaczyński broni godności. Chce przeprosin od Petru

Jarosław Kaczyński wysłał pismo przedsądowe do lidera Teraz! Ryszarda Petru. Domaga się przeprosin za nazwanie go "oszustem". Wezwań będzie więcej.

Prezes PiS domaga się przeprosin za treść wpisu, jaki zamieścił na Twitterze Ryszard Petru.

"Żaden z Jarosława Kaczyńskiego biznesmen. Człowiek, który zleca wykonanie prac i po roku nie płaci jest po prostu oszustem" - napisał lider Teraz!.

Żaden z Jarosława Kaczyńskiego biznesmen. Człowiek, który zleca wykonanie prac i po roku nie płaci jest po prostu oszustem.#TaśmyKaczyńskiego — Ryszard Petru (@RyszardPetru) 30 stycznia 2019

Chodzi o żądania zapłaty, które wobec Jarosława Kaczyńskiego i spółki Srebrna wysunął austriacki biznesmen Gerard Birgfellner, który wykonawca części prac przeddeweloperskich związanych z inwestycją Srebrna Tower.

Kaczyński twierdzi, że nie ma podstaw do wypłaty wynagrodzenia z powodu braku faktur i radził Austriakowi, by skierował sprawę do sądu, a wtedy zapłatę otrzyma w wyniku ugody. Stenogramy z rozmów prezesa PiS z Birgfellnerem opublikowała "Gazeta Wyborcza".

Za nazwanie go oszustem Jarosław Kaczyński skierował do Petru wezwanie przedsądowe, w którym domaga się, aby w ciągu 48 godzin od jego otrzymania zamieścił na Twitterze przeprosiny.

Mają one mieć następującą treść:

"Przepraszam pana Jarosława Kaczyńskiego za to, że w dniu 30 stycznia 2019 r., na portalu Twitter bezprawnie nazwałem pana Jarosława Kaczyńskiego oszustem. Oświadczam, że brak było podstaw do sformułowania takich określeń. Ubolewam, że w wyniku mojego bezprawnego działania bezpodstawnie naruszyłem dobre imię i godność Jarosława Kaczyńskiego".

Oprócz opublikowania przeprosin Kaczyński żąda, by Petru wpłacił 10 tys. zł na rzecz Stowarzyszenia na rzecz wspierania hospicjum im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Petru: Kaczyński grozi mi sądem

Ryszard Petru ponownie zareagował na Twitterze.

"Wielokrotnie widziałem w biznesie sytuacje, w których zamawiający odmawiał zapłaty i zaczynał kombinować. To się nazywa oszustwo!" - napisał. Dodał, że jeśli tak było w przypadku prezesa PiS - podtrzyma swoje słowa.

J. Kaczyński grozi mi sądem za ten wpis na TT.https://t.co/xdmWFv7jiS



Wielokrotnie widziałem w biznesie sytuacje, w których zamawiający odmawiał zapłaty i zaczynał kombinować. To się nazywa oszustwo!



Jeśli tak było w przypadku J. Kaczyńskiego to będę podtrzymywał swoje słowa — Ryszard Petru (@RyszardPetru) 1 lutego 2019

Media informują, że prezes PiS zamierza wysyłać kolejne wezwania przedsądowe.