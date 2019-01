Kruk: PO zbojkotuje TVP? Dobrze, będzie mniej mowy nienawiści Elżbieta Kruk Fotorzepa/ Maciej Kaczanowski

W ostatnim czasie to nie mam zbyt dużo uwag do telewizji publicznej. W przeciwieństwie do wielu nie będę krytykować sławetnych Wiadomości. Czy tam było coś nieprawdziwego? - pytała Elżbieta Kruk, szefowa sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, posłanka PiS, członkini Rady Mediów Narodowych.