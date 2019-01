W PiS spekulacje po zatrzymaniu Bartłomieja M.

Ostrzeżenie pod adresem Antoniego Macierewicza i ojca Tadeusza Rydzyka czy rutynowe działanie służb i prokuratury. W PiS od samego rana trwają dyskusje o tym, co znaczy zatrzymanie Bartłomieja M. oraz kilku innych osób, w tym jednego byłego posła PiS.

Polityków PiS mniej dziwi samo zatrzymanie (o czarnych chmurach wokół byłego rzecznika MON już wiele miesięcy temu pisał np. tygodnik "Sieci"), ale bardziej zastanawia jego moment. Już bowiem w chwili, gdy Misiewicz żegnał się ze swoją funkcją w PiS mówiło się, że sprawa będzie miała swój ciąg dalszy. I to nie polityczny, ale prawny i karny.

Poniżej dalsza część artykułu

Pierwsza teoria dotyczy samego Antoniego Macierewicza, ojca Rydzyka i ich potencjalnych ruchów polityczny. - To miałoby być ostrzeżenie - twierdzi nasz rozmówca z PiS. Jednak w ostatnich tygodniach czy miesiącach Macierewicz nie był przedmiotem spekulacji o tym, że tworzy własny ruch polityczny niezależny od PiS. Te tematy pojawiały się przede wszystkim w ubiegłym roku (opisywała je "Rzeczpospolita). W PiS od dawna na ten temat mówiło się bardzo mało, a obawy wywoływał bardziej sam o. Tadeusz Rydzyk i jego hipotetyczne ugrupowanie. Opozycja wprost mówi o kolejnym etapie wewnętrznej wojny w PiS.



W PiS jest nawet autentyczne przekonanie, że zatrzymanie Bartłomieja M. będzie służyło partii rządzącej, bo pokazuje że nie ma w niej "świętych krów". Tym językiem posługiwała się w poniedziałek rzecznik PiS Beata Mazurek. I że nie ma w nim drugiego dna, a jest rutynowym działaniem służb w sprawie, o której mówiło się od wielu miesięcy. - Ziobro i Kamiński chcą pokazać, że są potrzebni - twierdzi jeden z naszych rozmówców z PiS. Zatrzymanie jest łączone z wypowiedzią Jarosława Kaczyńskiego z soboty, gdy mówił, że do rządzenia nie są potrzebni geniusze, a ludzie uczciwi i kompetencji. Opozycja już teraz wraca do tematu "misiewiczów" i przypomina inne afery w PiS.



Są wreszcie teorie, że moment zatrzymania Bartłomieja M. i innych wyprzedza nowy, niekorzystny dla PiS temat, który ma pojawić się w najbliższych dniach. O tym temacie od rana huczy cała polityczna Warszawa, a niektórzy dziennikarze (jak Tomasz Lis w programie porannym Onetu) wprost mówią, że już wkrótce pojawi się "bomba informacyjna", która "zmiecie inne newsy" na kilka dni.