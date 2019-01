Politycy PiS komentują taśmy Kaczyńskiego. "Ja cię nie mogę"

"Ten artykuł w GW to jest bomba! Bomba na miarę 'Wałów Jagiellońskich'" - pisze na swoim oficjalnym profilu na Twitterze minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński komentując tzw. taśmy Kaczyńskiego ujawnione przez "Gazetę Wyborczą".

"Gazeta Wyborcza" ujawniła we wtorek nagranie rozmowy Jarosława Kaczyńskiego z austriackim biznesmenem Geraldem Birgfellnerem, do której doszło 27 lipca 2018 roku. W czasie rozmowy poruszana jest kwestia budowy dwóch wieżowców przez spółkę Srebrna. Do inwestycji, kredytu na którą miał udzielić Pekao SA ostatecznie nie doszło - m.in. dlatego, że władze Warszawy nie wydały wymaganej zgody.

Chciałem jakoś poważnie skomentować "sensacje" #GW. Zrezygnowałem, tego nie da się tak skomentować... #JaCięNieMogę — Stanisław Karczewski (@StKarczewski) January 29, 2019

Najbardziej „kompromitujący” i niezrozumiały dla elit III RP cytat PJK. #JaCieNieMoge pic.twitter.com/BUbQ0S4Ku5 — Paweł Szefernaker ???? (@szefernaker) January 29, 2019

!?TAŚMY PRAWDY o Kaczyńskim: „jesteśmy uczciwi”, „musi być podstawa w papierach”, „nie chcę nikogo oszukiwać”. #JaCięNieMogę — Marcin Horała (@mhorala) 29 stycznia 2019

"Chciałem jakoś poważnie skomentować 'sensacje' GW. Zrezygnowałem, tego nie da się tak skomentować... #JaCięNieMogę" - napisał na Twitterze marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Pod hashtagiem #JaCięNieMogę umieszczane są na Twitterze wpisy, które w większości bagatelizują znaczenie publikacji wyborczej. "Ja cię nie mogę" to cytat z jednej z wypowiedzi Kaczyńskiego, która pada w czasie nagranej rozmowy. – Powiedz mi, czemu ty chodzisz w spodniach, które wyglądają jak obdarte z piżamy – zwraca się w pewnym momencie prezes PiS do tłumaczki. – To jest moda, nowa moda – słyszy w odpowiedzi. – Ja cię nie mogę – odpowiada rozbawiony prezes PiS.

"Taśmy prawdy o Kaczyńskim: 'jesteśmy uczciwi', 'musi być podstawa w papierach', 'nie chcę nikogo oszukiwać'" - tak z kolei artykuł w "Gazecie Wyborczej" komentuje przewodniczący komisji ds. VAT Marcin Horała.

Brudziński wrzucił też zdjęcie Kaczyńskiego z wakacji w Beskidzie Sądeckim. "W lipcu totalni mieli aferę, że PJK (Premier Jarosław Kaczyński) w górach w starym pulowerze, dzisiaj 'bomba', że miliarder" - ironizuje.

Miliarder na eksluzywnych wakacjach w najdroższym kurorcie w tej części Europy?? #BesdkidSądecki. W lipcu totalni mieli aferę,że #PJK w górach w starym pulowerze, dzisiaj „bomba”,że miliarder?? #JaCieNiemogę pic.twitter.com/GwjQ9ThOgI — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) January 29, 2019