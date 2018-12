Krynicka: ksiądz nie jest święty, ma prawo do grzechu Posłanka Bernadeta Krynicka podczas okupacji Sejmu przez niepełnosprawnych i ich opiekunów Twitter/Marek Kacprzak

Trzeba zrozumieć w końcu, że ksiądz to jest człowiek. Nie jest to postać święta, to tylko człowiek jak każdy z nas i ma prawo do popełnienia pewnych grzechów, błędów - twierdzi posłanka PiS Bernadeta Krynicka.