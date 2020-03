Wojciech Hermeliński: nocna zmiana Kodeksu wyborczego to naruszenie konstytucji

Do zmian w Kodeksie wyborczym odniósł się w TVN24 Wojciech Hermeliński, były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Wskazał na naruszenie konstytucji poprzez wprowadzenie trybu pilnego do ustawy, co do której ten tryb pilny nie może być zastosowany i naruszenie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.