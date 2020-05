Czerwcowi emeryci dostaną wyższe emerytury

Osoby urodzone w czerwcu, które chciały przejść na emeryturę od razu po uzyskaniu wieku emerytalnego, były w gorszej sytuacji niż inni. Niekorzystna waloryzacja ich składek powodowała, że wysokość comiesięcznej wypłaty była niższa niż gdyby wniosek złożyli dopiero w lipcu. Dlatego czerwcowi emeryci często wstrzymywali się ze złożeniem wniosku o emeryturę do lipca tracąc jednak wypłatę świadczenia za czerwiec. Za to co miesiąc otrzymywali wyższą emeryturę. Różnica wynosiła czasami nawet 300 zł. Przed składanie wniosku w czerwcu przestrzegał nam sam ZUS.

Osoby, które wniosek o emeryturę złożą później, nie tracą wypłaty za wcześniejsze miesiące, jeśli do wniosku dołączą specjalne oświadczenie. Bardzo ważne jest to, żeby w oświadczeniu wpisać datę, od której oczekuje się przyznania prawa do emerytury, ale nie wcześniejszą niż 1 marca 2020 r. Wniosek wraz z oświadczeniem trzeba złożyć najpóźniej w terminie do 30 dni od zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.