Senat chce 1800 zł zasiłku dla bezrobotnych. Głosowanie w Sejmie już dziś

Dziś w nocy Senat wniósł 87 popraweki do uchwalonej przez Sejm 30 kwietnia ustawy. Zakładają one m.in. podniesienie zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1800 zł oraz zmianę zasady przyznawania go osobom, które pracowały w innym kraju Unii Europejskiej. Przypomnimy, że przedstawiciele rządu chcą najwcześniej od lipca podnieść zasiłek dla bezrobotnych do 1300 zł.