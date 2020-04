W Niderlandach gwałtownie rośnie liczba bezrobotnych

W miarę nasilania się prób zapanowania nad epidemią COVID-19 powodowaną przez koronawirusa SARS-CoV-2, rośnie liczba obywateli Królestwa Niderlandów rejestrujących się jako bezrobotni. Federalna Agencja Zatrudnienia poinformowała w czwartek, że w marcu liczba nowych wniosków wystrzeliła o 42 procent w stosunku do lutego. Wnioski o zasiłki złożyło łącznie 37 800 osób, co oznacza wzrost 11 200 w stosunku do poprzedniego miesiąca.

