Pracodawcy ruszyli w marcu na rekrutacyjne łowy

Pomimo ograniczeń związanych z nowym lockdownem liczba ofert pracy opublikowanych w internecie była największa od początku pandemii.

Prawie 285 tys. ofert pracy opublikowano w marcu w polskim internecie. To prawie o jedną piątą więcej niż w lutym i 21 proc. więcej niż rok wcześniej – wynika z udostępnionych przez Adecco Group danych Job Market Insights, które „Rzeczpospolita" publikuje jako pierwsza. Czytaj także: Firmy ostrożnie rekrutują. Wybierają tylko specjalistów Poniżej dalsza część artykułu

– Marzec był najlepszym miesiącem od początku pandemii. Zwyżki notują niemal wszystkie branże – komentuje Piotr Płusa, ekspert rynku pracy w grupie Adecco. Według jej danych największy przyrost liczby ofert zatrudnienia miał miejsce w budownictwie i nieruchomościach, gdzie zaczęło się już sezonowe ożywienie, a także w logistyce i transporcie. – W porównaniu z lutym liczba ofert dla specjalistów od budownictwa i nieruchomości zwiększyła o jedną czwartą. Podobnie jest w logistyce i transporcie, w IT i telekomunikacji oraz w produkcji – dodaje Płusa.

Z analiz Job Market Insights wynika, że o kilkanaście procent więcej ofert niż w lutym mieli też do wyboru specjaliści od sprzedaży, HR i marketingu, a także pracownicy administracyjni.

Do marcowego wzrostu liczby ofert pracy przyczyniło się również ożywienie w pracy sezonowej, która przeżywa obecnie renesans jako elastyczna forma w zmieniającym się otoczeniu biznesowym. – Wiele wskazuje na to, że pozytywny trend utrzyma się, a wraz z nim zanotujemy spadek bezrobocia – dodaje ekspert Adecco.

Marcowe ożywienie w rekrutacji widać także w udostępnionych „Rzeczpospolitej" danych portalu Pracuj.pl, czołowego serwisu rekrutacyjnego dla specjalistów. W marcu opublikowano tam ponad 75,5 tys. ofert pracy, prawie dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Był to najlepszy marcowy wynik w historii portalu, co wpłynęło też na cały I kwartał. Na Pracuj.pl ukazało się wtedy ponad 199,3 tys. ogłoszeń, o 48 proc. więcej niż rok wcześniej.

Jak wyjaśnia Aleksandra Skwarska, ekspertka Pracuj.pl, na ten wyjątkowy wynik składa się z jednej strony lepsza, niż wcześniej powszechnie zakładano, ogólna sytuacja na rynku pracy, a z drugiej intensywne działania sprzedażowe i promocyjne (w I kw. portal prowadził kampanię reklamowo-marketingową „W środowisku Pracuj.pl".).

Chociaż zarówno w marcu, jak też w całym I kwartale największy wybór ofert na Pracuj.pl mieli, jak zwykle, specjaliści od handlu i sprzedaży (31 proc. ogłoszeń), to drugie miejsce – po raz pierwszy w historii zestawienia – zajęli eksperci IT. Kierowano do nich już co piątą ofertę pracy, więcej niż do specjalistów od obsługi klienta. – To kolejny dowód na to, że pandemia wzmocniła rosnące już wcześniej znaczenie stanowisk technologicznych, bardziej odpornych na nowe zjawiska na rynku pracy – zaznacza Skwarska.

Potwierdza to Tomasz Bujok, prezes No Fluff Jobs, serwisu z ofertami pracy w IT, gdzie w I kwartale tego roku opublikowano 15 tys. ogłoszeń, o połowę więcej niż w ostatnim kwartale minionego roku. – Rynek pracy w IT już dawno zapomniał o krótkim kryzysie wywołanym wybuchem pandemii, który wydarzył się na koniec I kwartału roku 2020 – ocenia Tomasz Bujok i dodaje, że na początku kwietnia było o 9 proc. więcej ogłoszeń niż miesiąc wcześniej.

Rosnący popyt na specjalistów od IT to efekt przyspieszenia cyfryzacji i automatyzacji, na którym korzystają zarówno krajowe spółki programistyczne, jak też działające w Polsce centra usług IT. Jedno z nich, polska spółka francuskiej grupy Alten, właśnie ogłosiło, że do końca tego roku w pięciu biurach w naszym kraju zamierza zatrudnić 300 programistów i inżynierów IT, co oznacza 50-proc. wzrost liczby pracowników.