Gowin ostrzega PiS po wyborach w Rzeszowie. Pisze o „braku szacunku dla koalicjantów”

„Atak na klasę średnią, podwyższanie podatków, centralizm zamiast samorządności i brak szacunku dla koalicjantów to utorowanie drogi do przejęcia władzy przez opozycję” - ocenił prezes Porozumienia.

W „Rzeczpospolitej” pisaliśmy w zeszłym tygodniu, że od wielu tygodni trwa w Sejmie próba zmontowania „alternatywnej większości", która miałaby zapewniać PiS większość bez Porozumienia Jarosława Gowina. Pierwszym krokiem jest zawarty już sojusz z kołem Pawła Kukiza (liczącym cztery osoby). Kukizowcy mają wspierać rząd również w sprawach personalnych.

Jeszcze w czerwcu w Sejmie ma pojawić się kolejne koło, które będzie wsparciem dla rządu. W kuluarach mówi się o skomplikowanej układance, która miałaby sprawić, że do takiego koła mogliby też trafić poseł lub posłowie związani obecnie z opozycją, konkretniej z Platformą Obywatelską. Wymieniane jest też nazwisko posła niezrzeszonego Łukasza Mejzy, który wszedł do parlamentu, obejmując mandat po zmarłej posłance PSL Jolancie Fedak, ale nie przyłączył się do ludowców i pozostał posłem niezrzeszonym.