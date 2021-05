Andrzej Sośnierz: PiS pracuje nad tym, żeby Porozumienie zniknęło

W czwartek poseł Porozumienia Wojciech Maksymowicz poinformował o swoim przejściu do Polski 2050 Szymona Hołowni. - Nie mogę zgodzić się na politykę prowadzącą do zapaści służby zdrowia, a taką zapowiada koncepcja Polskiego Ładu - tłumaczył.

- To, że prof. Maksymowicz już nie mieści się w tym wszystkim, w tym całym układzie, wiedziałem od dłuższego czasu. Przyjaźnimy się. Wahał się od dłuższego czasu, w jakim kierunku wykonać ruch - powiedział w rozmowie z Radiem Zet Andrzej Sośnierz.

- Miałem nadzieję, że może do mojego koła przystąpi. Postanowił w ten sposób. Tam już mu było ciasno i źle - dodał. - Był murowanym kandydatem na ministra zdrowia. Uczestniczył w debatach. Min. Szumowski z jednej strony, a on z drugiej. Namaszczano go, a potem zignorowano i to był pierwszy policzek - powiedział.

Zdaniem Sośnierza rząd może stracić większość w Sejmie, "jeżeli Lewica nie będzie popierała rozdawnictwa, które zaczyna dominować". - Jeżeli nie nastąpi wsparcie ze strony Lewicy, to za niedługo Zjednoczona Prawica być może straci większość parlamentarną - ocenił.

Poseł mówił także o sytuacji w Porozumieniu. - Znów w zakresie intryg, PiS okazuje się skuteczne. Rozmontowywanie swoimi, czy cudzymi rękami, jakoś się tam udaje - skomentował.

- PiS bardzo intensywnie pracuje nad tym, żeby Porozumienie zniknęło. Atak na premiera Jarosława Gowina, pod patronatem PiS odbył się kilkanaście tygodni temu. Stworzono królestwo podziemi, czyli drugie Porozumienie - powiedział.

- Adam Bielan nie pierwszy raz coś tam rozmontowuje. Teraz dostał zlecenie być może, bo trudno podejrzewać, że to ruchy wymyślone przez samego siebie. Rano się budzę i mówię: a, dziś będę rozmontowywał Porozumienie, jutro coś innego zrobię - dodał.