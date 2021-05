"Polski Ład" PiS. Gowin: Przedstawimy swoje rozwiązania dla przedsiębiorców

"Polski Ład" to program zakładający m.in. reformy podatkowe. W "Rzeczpospolitej" piszemy o tym, kto zyska, a kto straci na proponowanych zmianach.

Gowin mówił, że wprowadzenie kwoty wolnej od podatku na poziomie 30 tys. zł jest "powiązane z likwidacją odpisu od podatku składki zdrowotnej", która zgodnie z zapisami "Polskiego Ładu" PiS ma być podniesiona do 9 proc.

- Znaleźliśmy sposób, aby osoby zatrudnione na umowę o pracę zarabiające od 6 do 10 tysięcy złotych brutto, nie zapłacili w związku z tą zmianą ani złotówki więcej - zapewnił Gowin.

Jak dodał konkretne rozwiązanie związane m.in. z różnymi kosztami uzyskania przychodu "zostanie przedstawione w toku debat". - Będziemy o tym rozmawiać również w parlamencie - stwierdził.

- Radykalne podniesienie kwoty wolnej od podatku to dobra wiadomość dla większości Polaków, ale gorsza wiadomość dla samorządów. Postanowiliśmy, z inicjatywy Porozumienia, zrekompensować samorządom tę stratę czyli nadać rządowemu Funduszowi Inicjatyw Lokalnych charakter stałej subwencji inwestycyjnej dla samorządów - zaznaczył jednocześnie Gowin. Jak dodał subwencja ta będzie funkcjonowała wokół "obiektywnych kryteriów".

- Coś się wydarzyło w ciągu minionego roku. Potrzebujemy ogromnych nakładów na służbę zdrowia. Trzeba też wyeliminować pewne nieprawidłowości związane z tą składką. Dzisiaj jest tak, że przedsiębiorca zarabiający netto np. 50 tysięcy płaci ryczałt w ramach składki zdrowotnej w wysokości 370 złotych, z czego 320 zł może sobie odpisać od podatku. To sytuacja, która dla każdego z nas jest sytuacją niewytłumaczalną, dlatego trzeba wprowadzić pewne korekty. Na razie wyliczenia kto ile zyska, kto ile straci są bezpodstawne, ponieważ nie ma szczegółów - podkreślił.

- Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że Polacy oczekują wzrostu nakładów na ochronę zdrowia. Wszyscy zdajemy sobie też sprawę z tego, że obecne rozwiązania dotyczące składki zdrowotnej są daleki od sprawiedliwości - tak Gowin odpowiedział na pytanie czy zamierza, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, podać się do dymisji w związku z podniesieniem świadczeń dla przedsiębiorców.

- Czym innym jest ZUS, czym innym składka zdrowotna. Jeśli chodzi o składkę na ZUS byłbym przeciwko jakimkolwiek zmianom. W przypadku składki zdrowotnej pewna korekta jest niezbędna - stwierdził.

- Jeśli chodzi o umowy o pracę to - jeśli nic się nie zmieni - to przykładowo osoba zarabiająca 15 tys. zł brutto, to zarobki 1 proc. Polaków, taka osoba straci miesięcznie 164 zł. Jeśli chodzi o osoby prowadzące działalność gospodarczą to jeszcze debata przed nami - dodał.