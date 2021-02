Bortniczuk: Powstrzymaliśmy Gowina w wycieczce do opozycji

Ponieważ jednak władz nie wybrano, ani on, ani Adam Bielan nie chcą przeprowadzać rebelii w Porozumieniu, a jedynie doprowadzić do wyborów.

Bortniczuk stwierdził, że ma wątpliwości co do intencji Jarosława Gowina. Uważa, że "wiosną Gowin był dogadany z opozycją".

- Kiedy ja i kilka kolegów dowiedzieliśmy się o tym, wykonaliśmy pewną pracę i przekonaliśmy parlamentarzystów, by Gowina w tej wycieczce do opozycji nie popierali - stwierdził. Dziś "nie ma wiedzy", że Gowin mógłby przejść do opozycji, ale nie wydaje mu się to nierealne.

Bortniczuk przyznał, że długo popierał dążenie Gowina do objęcia teki premiera, ale ta funkcja jego zdaniem powinna się wiązać z budową silnej partii, "która wygrywa wybory, a nie w wyniku intrygi politycznej".