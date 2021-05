Sawicki: Hołownia jest antyklerykalny i lewicowy

Mówiąc o transferze z partii tworzącej Zjednoczoną Prawicę do opozycji, Sawicki podkreślił, że "polityków PiS-u, którzy z niesmakiem patrzą na to, co proponuje Morawiecki jest więcej".

O Polsce 2050 Sawicki mówił, że jest to lewicowa siła na scenie politycznej.

- Szymon Hołownia, mimo, że ma korzenie klerykalne, chce teraz wszystkim pokazać, że jest antyklerykałem, jest antykościelny i pro-life, lewicowy. Hołownia chce być inni niż wyrósł - ocenił poseł PSL.

O roli PSL na scenie politycznej Sawicki mówił, że "jeśli nie będzie silnego, umiarkowanego centrum to te skrajności lewicy i prawicy będą się z sobą obijały i będą tworzyć się konflikty".