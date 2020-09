Kosiniak-Kamysz: Ubój rytualny nie powinien być ograniczony

- Siądźmy do rozmowy z tymi wszystkimi, którzy korzystają z takiej wołowiny, z takiego drobiu, rozmawiajmy, co możemy zrobić, a nie wyrzucajmy tego do kosza - zaapelował Kosiniak-Kamysz.

Lider PSL stwierdził też, że "nie ma problemu" z ubojem rytualnym, podobnie jak "wiele osób w Polsce".

"Piątkę dla zwierząt" w obecnym kształcie poparła w Sejmie większość posłów PiS, większość posłów Koalicji Obywatelskiej oraz cały klub Lewicy. Przeciw była Solidarna Polska, Porozumienie w większości wstrzymało się od głosu. Przeciw nowelizacji ustawy ochronie zwierząt głosowała też Konfederacja.