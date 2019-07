Sawicki: Dwa bloki opozycji - i PiS nie będzie sam rządził

- Błędnym myśleniem jest, że opozycja może być jakimkolwiek monolitem. Monolity buduje się do rządzenia, a nie do opozycji - mówił Sawicki.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego PSL startował wraz z PO, SLD, Nowoczesną, Inicjatywą Polską i Zielonymi w ramach Koalicji Europejskiej i zdobył trzy mandaty w PE. Przed jesiennymi wyborami do parlamentu PSL skłania się do startu we własnym bloku, bardziej prawicowym.