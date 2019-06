Europoseł PSL: Koalicja z PiS? Szybko i zdecydowanie - nie

- Ja uważam, że Koalicja Europejska osiągnęła dobry wynik. Takiego wyniku nikt nie prognozował w badaniach przed wyborami - 38 proc. Ale jednak PiS zmobilizował tak skutecznie wyborców, że wyprzedził nas i to bardzo znacząco - mówił w RMF FM o wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego europoseł PSL Jarosław Kalinowski.

Kalinowski pytany o ogłoszoną w sobotę po posiedzeniu Rady Naczelnej PSL decyzję, o budowaniu przez PSL własnej, centroprawicowej koalicji przed wyborami do parlamentu zaznaczył, że "ostateczna decyzja będzie w czerwcu". - Propozycję prezes (Władysław) Kosiniak-Kamysz przedstawił, została ona zaakceptowana - dodał.

- Próbujemy formować blok centrowo-ludowo-chadecki, chrześcijański. Minimum współpracy w opozycji to na pewno wspólna lista do Senatu - wyjaśnił Kalinowski.

Dopytywany co oznacza deklaracja PSL-u Kalinowski wyjaśnił, iż "prosta kontynuacja Koalicji Europejskiej w wyborach parlamentarnych krajowych jest niemożliwa". - Wspólnota celu, a tym celem było pokonanie Prawa i Sprawiedliwości w wyborach europejskich, niestety się nie udała - mówił w kontekście wyniku KE w wyborach do PE.

Jednocześnie Kalinowski zaznaczył, że start PSL w wyborach w koalicji z PO "nie jest wykluczony".

Na pytanie z kim PSL chce budować własną, centroprawicową koalicję, Kalinowski wskazał środowisko Bezpartyjnych Samorządowców.

Natomiast na propozycję Jarosława Gowina, by PSL budował blok centrowo-chadecki ze Zjednoczoną Prawicą, Kalinowski odpowiada "szybko i zdecydowanie: nie".

- Fundamentalną zasadą dla nas, której nigdy nie przekroczymy to jest przestrzeganie zasad państwa prawa, a pan Gowin dawno już to przekroczył i nie ma powrotu dla niego - podkreślił europoseł PSL.

Wybory do Parlamentu Europejskiego wygrał w Polsce PiS uzyskując 45,38 proc. głosów, co przełożyło się na 27 mandatów. Drugie miejsce zajęła Koalicja Europejska uzyskując 38,47 proc. głosów (22 mandaty - 14 dla polityków PO, 5 dla SLD, 3 dla PSL). Próg wyborczy przekroczyła jeszcze tylko Wiosna Roberta Biedronia uzyskując 6,06 proc. głosów i trzy mandaty.

Najwięcej głosów spośród wszystkich kandydatów na europosłów zdobyła Beata Szydło z PiS - 524 951.

Po wyborach politycy PSL zaczęli podkreślać, że Koalicja Europejska była projektem, który skończył się 26 maja, wraz z wyborem europosłów. W sobotę, 1 czerwca, władze PSL poinformowały o budowie własnego, centroprawicowego bloku przed wyborami parlamentarnymi.

Przed ogłoszeniem tej decyzji politycy PSL zwracali uwagę, że w czasie kampanii wyborczej Koalicji Europejskiej lider PSL był spychany do drugiego szeregu (mówił o tym m.in. Marek Sawicki w #RZECZoPOLITYCE), a Koalicja Europejska niepotrzebnie wdała się w spory ideologiczne dotyczące np. praw środowisk LGBT (o czym mówił w #RZECZoPOLITYCE Piotr Zgorzelski).

Po obradach Rady Naczelnej PSL z 1 czerwca media informowały, że były lider ludowców, były premier Waldemar Pawlak może chcieć dogadać się z PiS i doprowadzić do rozłamu w PSL.

Tymczasem Platforma Obywatelska zapowiedziała starania o budowę koalicji w szerokiej formule - podobnej do tej jaką miała Koalicja Europejska - na wybory do Sejmu. PSL deklaruje gotowość rozmowy o wspólnej liście w wyborach do Senatu.