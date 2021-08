Radosław Fogiel: Małe firmy nie stracą. Czekamy na propozycję Gowina

Wicepremier Jarosław Gowin uważa, że propozycje podatkowe przedstawione w Polskim Ładzie PiS są tylko pozornie korzystne dla emerytów. W ocenia lidera Porozumienia wzrost podatków dla przedsiębiorców przyniesie wzrost cen.

W rozmowie z Polskim Radiem wicerzecznik PiS Radosław Fogiel odpowiedział, że małe firmy i mikroprzedsiębiorstwa nie stracą na proponowanych rozwiązaniach, a Polski Ład PiS jest "ogromną obniżką podatków dla milionów Polaków".

- Faktycznie, jeśli ktoś zarabia kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy zł miesięcznie będzie musiał nieco więcej do wspólnego budżetu dołożyć, głównie do służby zdrowia. To jest nasz projekt 7 proc. PKB na służbę zdrowia - mówił Fogiel.

- Czekamy na propozycję kompromisową Porozumienia dotyczącą składki zdrowotnej - dodał.

Fogiel przekonuje, że w sprawie ultimatum przedstawionego przez partię Gowina, większość warunków uda się spełnić. Zastrzegł jednocześnie, że "podwaliny Polskiego Ładu się nie zmienią". - To jest kompleksowy program pod którym Jarosław Gowin się również się podpisał - odpowiedział.