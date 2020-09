Szymon Hołownia: Rafał Trzaskowski ma potencjał, ale za długo buduje swój ruch

Były kandydat na prezydenta Szymon Hołownia został zapytany w Radiu Plus czy Polsce 2050 może zaszkodzić nowa inicjatywa prezydenta stolicy. - Nie, ja przede wszystkim życzę Rafałowi Trzaskowskiemu żeby opanował teraz to co jest jego główną odpowiedzialnością, czyli kryzys ściekowy - powiedział. - Jeżeli chodzi o tworzenie jego ruchu, mam wrażenie, że ten moment jest już za nami. To za długo trwało. Najpierw był etap nieobecności i prac koncepcyjnych, potem komentowania w mediach co może z tego być, a potem była Czajka. Teraz ta emocja już minęła - dodał. Hołownia ocenił również, że Trzaskowski „jest człowiekiem, który ma potencjał w polityce”. - Ale jeżeli miałbym mu radzić z dobrego serca, to powinien się zdecydować, czy chce być wiceprzewodniczącym PO, prezydentem Warszawy, czy liderem nowego ruchu. Tylko w jednej z tych ról widzę naprawdę duży potencjał na sukces - podkreślił były kandydat na prezydenta.

