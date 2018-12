Największa przeszkoda? Nie umiemy w Polsce współpracować tv.rp.pl

Redakcja

- Kraje, które nie będą potrafiły dołączyć do liderów postępu, nie zostaną tam gdzie są. Zostaną zdegradowane. Dlatego fundamentalna reforma, którą należy przeprowadzić, to reforma edukacji. Aby Polacy byli zdolni do uczenia się i adaptacji technologii – mówi profesor Witold Orłowski, ekonomista. Rozmowę w ramach debaty „Rzeczpospolitej” nad strategią dla Polski w perspektywie 2050 roku prowadzi Cezary Szymanek, redaktor naczelny rp.pl.