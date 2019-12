Ustawa dyscyplinująca sędziów: Partia Gowina się irytuje

Czy ustawa dyscyplinująca sędziów może jeszcze ulec zmianie? Z ustaleń „Rzeczpospolitej" wynika, że otwiera się taka możliwość. Powodem ma być napięta sytuacja wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy. A ustawa, chociaż przyjęta przez Sejm, trafiła teraz do Senatu. Bo to Senat tuż po Nowym Roku stanie się miejscem głównego starcia o dyscyplinowanie sędziów. Wszystko z potencjalnie bardzo daleko idącymi konsekwencjami, z rozgrywką o Pałac Prezydencki włącznie.

Aby zrozumieć obecną sytuację, trzeba się cofnąć o kilka tygodni. Tak jak pisała już „Rzeczpospolita", do projektu dotyczącego sędziów parli przede wszystkim Zbigniew Ziobro i jego środowisko. W obozie władzy był jednak konsensus, że ustawa to jedyny sposób na zapobieżenie możliwej „anarchizacji" (jak to określają politycy Zjednoczonej Prawicy, w tym Jarosław Kaczyński) wymiaru sprawiedliwości przez niektórych sędziów w pierwszej połowie 2020 r.