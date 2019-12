Sondaż: Spór o ustawę kagańcową służy PiS i PO. Lewica traci

Kandydata ma za to PSL–Kukiz'15. Prezes Kosiniak-Kamysz jest dość rozpoznawalny, a jego kampania nie zostawia pola domysłom. To dobrze wpływa na notowania ludowców.

– Jedyne, co można zrobić – uważa szef IBRiS – to dołączyć do jednego z obozów. Mniejszym partiom trudno wywalczyć sobie samodzielność. Ten spór opłaca się tym, którzy stanowią punkt odniesienia.

Co dalej? Sądownictwo nie wypadnie raczej z agendy, bo ustawa trafiła do Senatu, a tam większość ma opozycja związana z PO, więc teraz przez 30 dni skorzysta ona raczej z szansy, by przypiekać PiS na wolnym ogniu. Zanosi się więc na to, że temat będzie żył co najmniej do zimowych ferii – uważa Marcin Duma. – Będą w Senacie przemawiać autorytety, profesura, będą przesłuchania i debaty. Show będzie trwał.