Ministerstwo Finansów: Czystki po „raporcie do premiera”

Dyrektorzy w Ministerstwie Finansów, którzy chcieli wyjaśnić, czy ktoś z resortu donosił paliwowej mafii, mają kłopoty.

Przeprosiny albo dymisja – takie ultimatum dostało od przełożonych czterech dyrektorów Ministerstwa Finansów, którzy podpisali się pod „raportem do premiera". Dokument ten zawiera informacje o podejrzeniach, że do pewnej paliwowej spółki – R., należącej do byłych i obecnych ludzi służb, wyciekały informacje o szykowanych wobec niej akcjach. Poniżej dalsza część artykułu

Kulisy tego, skąd wzięła się sprawa rzekomego kreta na szczytach władzy, w ubiegłym tygodniu opisała „Rz". Na szereg niepokojących zdarzeń natrafił w połowie 2017 r. urzędnik operacyjny wywiadu skarbowego. To on, za zgodą przełożonych i sądu, zbierał dowody przeciw paliwowej spółce R. Informację o istnieniu „przecieku" powzięto w połowie 2017 r. Kiedy zaczął to wyjaśniać, popadł w kłopoty, m.in. trzykrotnie był kierowany na badanie wariografem do ABW i za karę przesunięto go do kontroli przesyłek na Okęciu.

Treść swoich ustaleń urzędnik przekazywał przełożonym w Ministerstwie Finansów. To dlatego w październiku tego roku po spotkaniu osób z kierownictwa MF powstał wewnętrzny raport na ten temat, który miał trafić do nowego ministra finansów Tadeusza Kościńskiego, a potem do Mateusza Morawieckiego. Raport ma zawierać sugestie o „sprzyjaniu mafii VAT-owskiej i blokowaniu wymierzonych w nią działań". Wiceminister Piotr Dziedzic odcinał się od zarzutów i zapewniał, że „nie ma żadnej wiedzy" na temat źródeł przecieków. Potwierdził, że Paweł K., dyrektor wykonawczy w centrali spółki paliwowej, to rzeczywiście chrzestny jego dorosłego już syna, ale od 2002 r. nie utrzymuje z nim żadnych kontaktów.

Sprawa powinna zaalarmować służby państwa, ale nic takiego nie zaistniało. Biuro audytu i kontroli resortu wyjaśnia jedynie wyciek raportu do dziennikarzy. „Rz" do dziś nie otrzymała informacji z KPRM, czy raport dotarł do premiera.

Szykany spotkały za to dyrektorów, którzy podpisali się pod dokumentem. Najpierw zwolniono Marcina Kopczyka (dyr. Dep. Nadzoru nad Kontrolami MF), a trzech kolejnych dyrektorów otrzymało pisma z kancelarii prawnej wzywającej w imieniu szefów KAS do przeprosin i wycofania się z treści raportu. Alternatywą jest dymisja.

Chodzi m.in. o Macieja Żukowskiego, dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych, który w piątek zdecydował się podpisać list z przeprosinami „za naruszenie dobrego imienia wskutek przecieku do mediów raportu do premiera (...) a zawierającego krzywdzące informacje w stosunku do panów Dziedzica i Walczaka" (Piotr Walczak to szef KAS – red.).

Dyr. Żukowski odpowiada nam, że kwestia treści owego raportu „to sprawa czystego whistleblowingu". „Zarzuty sformułowane przez opisanych w raporcie pracowników wydawały się na tyle poważne, że musiałem je przekazać do kierownictwa MF celem ich weryfikacji. Na tym kończy się moja rola" – odpowiedział nam Maciej Żukowski.

Marcin Kopczyk w administracji skarbowej brał udział w wykryciu setek karuzeli VAT, z zespołem opracował nowatorski algorytm wykrywania oraz system eliminowania karuzel VAT. „Naszym celem było usprawnienie pracy tysięcy rzetelnie i ciężko pracujących osób w KAS oraz doprowadzenie do faktycznej eliminacji mafii VAT w Polsce. Mój wkład w raport to właśnie system, który spotkał się z uznaniem pozostałych dyrektorów. Niestety realizacja programu została przerwana latem tego roku" – odpisuje nam Kopczyk.