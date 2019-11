USA-Turcja: Prezydenci na drodze do pojednania

Prezydent Donald Trump ma wiele życzliwości do człowieka, którego w niedawnym liście wzywał, aby „nie był głupcem" i nie udawał twardziela, grożąc przy tym zniszczeniem tureckiej gospodarki.

Takie słowa miały powstrzymać prezydenta Turcji od wydania armii rozkazu wejścia do Syrii, aby spacyfikować tam syryjskich Kurdów z YPG, sojuszników USA, ale zdaniem Ankary zdeklarowanych terrorystów. Od tego czasu nastrój prezydenta USA uległ znacznej zmianie i nazwał prezydenta Recepa Erdogana przyjacielem.

W pojednawczym liście wysłanym do Ankary w ubiegłym tygodniu Donald Trump proponował, jak pisze „Washington Post", zawarcie porozumienia handlowego na 100 mld dol. oraz umieszczenie Turcji na liście państw oczekujących na dostawy amerykańskich supermaszyn F-35. Ceną za powrót do swego rodzaju normalności w relacjach miałaby być rezygnacja Ankary z kontraktu zawartego z Rosją na zakup systemów antyrakietowych S-400. Dwie baterie rosyjskiej broni są już w Turcji i system miałby zacząć działać w kwietniu przyszłego roku. Całość kontraktu opiewa na 2,5 mld dol.

– Porozumienie w tej sprawie jest teoretycznie możliwe, pod warunkiem że Turcja nie zakupi więcej baterii S-400, a już posiadanych nie wprowadzi do systemu obrony, a USA z kolei uchylą nie tylko zakaz sprzedaży F-35, ale i umożliwią Turcji zakup systemów antyrakietowych Patriot – przekonuje „Rzeczpospolitą" prof. Ilter Turan, politolog z uniwersytetu Bilgi w Stambule.

Zgodne z ustawą o przeciwdziałaniu wrogom Ameryki poprzez sankcje (CAATSA) powinny one zostać nałożone na kraje, które zaopatrują się w rosyjską broń. Zostały już uchwalone przez Izbę Reprezentantów i czekają na zatwierdzenie przez Senat. Obejmują embargo na dostawę broni, zamrożenie kont w amerykańskich bankach przez wielu tureckich oficjeli w tym zięcia Erdogana, a także zakaz wjazdu do USA, m.in. tureckiego ministra obrony.

Dla prezydenta Turcji niezwykle ważne jest przekonanie Trumpa do swych racji w sprawie inwazji w Syrii. Armia turecka zmusiła już siły kurdyjskie YPG do wycofania się na bezpieczną odległość, przy czym to rosyjska żandarmeria pilnuje, aby bojownicy YPG pozostawali z dala od granic Turcji.