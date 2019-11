Sejm dla prawicy, Senat jednak dla opozycji

To wszystko na tle kuluarowych rozmów, m.in. o sytuacji w PO, i wyborów prezydenckich. Za wstęp do nich zostało uznane przemówienie prezydenta Dudy, w którym padło wezwanie o polepszenie jakości debaty parlamentarnej. Andrzej Duda na koniec przemówienia uścisnął dłonie posłów opozycji.

O zmianę tonu debaty w parlamencie apelowali Kaczyński, Duda i Morawiecki. – To zwiastun, jaki kierunek przyjmie nasz obóz – zauważa w kuluarach rozmówca „Rzeczpospolitej", wysokiej rangi polityk PiS. – Z wielką radością wysłuchałem oświadczeń partii i podsumowałbym to tak – koniec opozycji totalnej. Bardzo dziękuję, że tak rozpoczyna się ta kadencja Sejmu – mówił Jarosław Kaczyński.

Nowe koło senackie

Na kilkadziesiąt minut przed głosowaniem doszło do skoku napięcia w ramach opozycji i serii spotkań w gabinetach liderów. W kuluarach krążyły pogłoski o tym, że nie ma w praktyce porozumienia na tle wyboru wicemarszałków Senatu z opozycji. Mieli to być Michał Kamiński z PSL-Koalicji Polskiej, Gabriela Morawska Stanecka z Lewicy, którzy we wtorek ogłosili powołanie własnego koła. Należą do niego Krzysztof Kwiatkowski, Lidia Staroń i Wadim Tyszkiewicz. Jak zapowiedział na konferencji prasowej Kwiatkowski, w sprawach personalnych każdy z senatorów będzie głosował zgodnie z własnym sumieniem.